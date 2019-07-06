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إسقاط طائرات بدون طيار للحوثيين فوق السعودية

عرب وعالم

قوات التحالف العربي في اليمن
قوات التحالف العربي في اليمن

خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي أن قواته، اعترضت وإسقطت طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة.

ونفى المالكي، الأنباء التي نشرها الحوثيون عبر وسائل إعلام تابعة لهم من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنه جرى تدميرها في الأجواء عبر منظومات الدفاع التابعة لقوات التحالف.

وأوضح العقيد المالكي، أن "محاولات الحوثيين اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكانت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، أعلنت أن "قواتها شنت عدة هجمات بطائرات "قاصف2k " المسيرة، على مطاري جازان وأبها السعوديين، ما أدى إلى تعطيل الملاحة الجوية فيهما.

وذكرت "المسيرة"، أن الطائرات استهدفت في الهجمات مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى بالمطارين وأصابتها "بدقة عالية"، وفقا للمتحدث باسم القوات العميد يحيى سريع.

وأكد سريع، استمرار عمليات الاستهداف وأنها "ستكون أشد إيلاما في الأيام القادمة، في حال استمر التحالف العربي بقيادة السعودية في تصعيده وجرائمه بحق أبناء شعبنا العزيز".


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