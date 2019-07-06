مشاجرات بسبب زيادات الأجرة.. من يحمي المواطن من «مافيا الميكروباص»؟

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مجلس النواب

ارتفاع اسعار

تحريك سعر الوقود

مواقف السرفيس

كالعادة ومع كل زيادة في أسعار الوقود، تحدث المناوشات بين المواطنين وقائدي "الميكروباص"، بسبب الخلاف حول زيادة الأجرة، خاصة وأن البعض يبالغ في الزيادة، ويخالف النسبة المحددة.

وشهدت مصر، حالة من التخبط والارتباك بين المواطنين والسائقين بجميع مواقف السرفيس بمختلف المحافظات, ووصل الأمر إلى اندلاع مشاجرات بينهم؛ وذلك لعدم وجود تحديد تسعيرة من قبل المحافظة بعد تحريك سعر الوقود, وهو ما اعتبره البعض تخلي الحكومة عنهم.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحليات على مستوى محافظات الجمهورية، التعريفة العامة للمواصلات الجديدة، كما أصدرت عدة تعليمات؛ بغرض ضبط المواقف، وإلزام السائقين بالالتزام بالتعريفة الجديدة. 

وناشد المسئولون بالأحياء والمحافظات، المواطنين، الإبلاغ عن أي سائق أو موقف سيارات لا يلتزم بالتعريفة المقررة، وذلك من خلال الإبلاغ عن الأماكن المخالفة وأرقام المركبات، وكذا اسم المخالف إن أمكن ذلك، والتأكد من وضع "الإستيكر" المدون عليه تعريفة نقل الركاب الجديدة.

وقال النائب محمد الدامي, أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, إن "استغلال السائقين لزيادة أسعار الوقود؛ يرجع لعدم فهم الوضع والضمير المنعدم لدى البعض منهم".

وأضاف "الدامي"، لـ"المصريون": "جميع مواقف السرفيس بمختلف المحافظات, ومواقف الأقاليم, تم السيطرة عليها بعد فرض التسعيرة لكل مواصلة, من قبل المحافظة التابع لها الموقف".

وأشار عضو أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إلى أن "جميع السائقين التزموا بالتسعيرة، وهي تسعيرة مرضية للجميع سواء للمواطن أو صاحب السيارة".

وأوضح "الدامي"، أنه "في حال مخالفة السائق للتعليمات ورفع تسعيرة أكثر على المواطنين سوف تُتخذ ضده إجراءات رادعة, ومن بينها سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية, من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة تسحب الرخصة منه نهائيًا".

ولفت إلى أن "هناك انتشارًا أمنيًا مكثفًا بكل الميادين والطرق ومواقف السيارات، للعمل على ضبط تعريفة الركوب لمنع جشع قائدي سيارات السرفيس والأجرة"، مناشدًا المواطنين التوجه لأقرب كمين أمنى أو خدمة مرورية متواجدة على الطريق لمنع أي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها.


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