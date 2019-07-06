  • الأحد 07 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:35 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا

أجيري

تعليق صادم لـ"أجيري" بعد خروج مصر من العرس القاري .. لن تصدق

صلاح

حزن وبكاء لاعبي المنتخب بعد فضيحة جنوب إفريقيا

جنوب إفريقيا تقصى مصر من أمم إفريقيا بهدف نظيف

أرشيفية

هذه أسباب زيادة أعداد المصريين المهاجرين للخارج

مشاجرات بمواقف السيارات

مشاجرات بسبب زيادات الأجرة.. من يحمي المواطن من «مافيا الميكروباص»؟

أرشيفية

هل تزداد أسعار المحروقات للمرة السادسة؟

محمد صلاح وعمرو وردة

مفاجأة عن دور «صلاح» في أزمة «عمرو وردة»

9 ضرائب كسرت ظهر الفقراء

ما أخذته الحكومة من دعم الوقود هل تعيده للفقراء؟

أبوتريكة وصلاح

نبوءة «أبوتريكة» لـ «صلاح».. وحلم الأخير الذي تحقق

روحاني: خفض التزاماتنا بالاتفاق النووي يتوافق مع بنوده

عرب وعالم

حسن روحاني
حسن روحاني

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالاتفاق النووي مع إيران

#

ماكرون لروحاني: نسعى لإقناع واشنطن الالتزام بالاتفاق النووي

#

دعوة الى استفتاء شعبى بإيران.. تعرف على السبب

#

إيران ترفع إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب إلى 4 أضعاف

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، أن خفض بلاده التزاماتها بالاتفاق النووي يتوافق مع بنوده، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤوليته في المحافظة على الاتفاق.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع روحاني، ونقلت فحواه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
واعتبر روحاني أن "الحظر والضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني خطوة إرهابية وحرب اقتصادية بامتياز".
وحذر الرئيس الإيراني من أن "استمرار هذه الحرب الاقتصادية من شأنه أن يؤدي إلى تهديدات أخرى في المنطقة والعالم".
كما لفت إلى أن قرار بلاده خفض التزاماتها بالاتفاق النووي يتوافق مع بنود الاتفاق مطالبا الاتحاد الأوروبي "بأن يكون على قدر المسؤولية ازاء التعهدات الدولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة واتخاذ خطوات للحفاظ على هذا الاتفاق".
من جانبه، شدد ماكرون في الاتصال على أن الاتحاد الاوروبي، ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، أعرب عن رفضه الشديد لهذا القرار.
وتابع : الاتحاد الاوروبي يسعى للحفاظ على الاتفاق النووي ويبذل قصارى جهده في هذا المسار.
واعترف ماكرون أن إجراءات أوروبا الهادفة إلى التعويض عن الانسحاب الأمريكي لم تكن ناجحة وفاعلة، مستدركًا: لكننا سنكرس جهدنا من أجل التعويض عن ذلك.
وحذّر الرئيس الفرنسي من تداعيات انهيار الاتفاق النووي، قائلًا: ان نهاية الاتفاق ستكون بمثابة هزيمة الجميع وخطوة مؤسفة.
يشار أن الرئيس الإيراني حذر، الأربعاء الماضي، من أن بلاده ستزيد نسبة تخصيب اليورانيوم "بالقدر" التي تريده اعتبارا من الأحد 7 يوليو/تموز الجاري، إذا لم تنفذ الدول الأوروبية الشريكة في الاتفاق النووي التزاماتها.
وأمس، طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، من المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقد اجتماع خاص، لمناقشة آخر تقرير حول أنشطة إيران النووية.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة، قبل أكثر من عام، من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، وخفضت الأخيرة التزاماتها بموجب الاتفاق، الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» هذا ما قاله مدرب جنوب إفريقيا بعد الفوز على مصر
» ميسي يتلقى البطاقة الحمراء الثانية في مسيرته
» حد الرجم يشعل معركة بين «آيات عرابي» و«عصام تليمة»
» إصابة 20 إثر انفجار غاز بمركز تسوق في فلوريدا الأمريكية
» الأرجنتين تهزم تشيلي وتحصل على برونزية كوبا أمريكا
» لماذا لا يعاقب القانون في مصر على «التنمر»؟
» سر غياب «أبو تريكة» عن استوديو مباراة مصر وجنوب إفريقيا
» تراجع أسعار الذهب 7 جنيهات.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
» بالفيديو.. انفجار ضخم يهز مدينة فلوريدا الأمريكية
» إطلالة مثيرة لـ «سما المصري» بإستاد القاهرة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:21 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان