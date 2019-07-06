قمة إفريقية استثنائية الأحد لبحث هذا الأمر

06 يوليه 2019 - 10:30 م

تستضيف النيجر، الأحد، أعمال قمة إفريقية استثنائية؛ لبحث اتفاقية التجارة الحرة بالقارة بين دول الاتحاد القارّي.



ودخلت اتفاقية التجارة الإفريقية الحرة، حيز التنفيذ، في مايو/ أيار الماضي، فيما سيطلق الاتحاد الإفريقي، المرحلة التشغيلية للاتفاقية في قمة النيجر، الأحد، وفق بيان سابق للاتحاد.

ويتضمن جدول أعمال القمة عددا من المحاور، من بينها الاقتصاد والتنمية والسلم والأمن وتنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الأفريقي.

ومن المتوقع حضور قادة ورؤساء حكومات أكثر من 50 دولة للمشاركة في أعمال الدورة الـ12 من القمة الاستثنائية، وفق تقارير صحفية.



واتفاقية التجارة الحرة بالقارة الإفريقية تهدف إلى إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة، في وقت تشير فيه التقارير الأممية إلى أن "أقل من 40 بالمائة من التجارة الإفريقية بالقارة تخص المواد الأولية، و60 بالمائة تخص المواد المصنعة".

ومن التحديات التي تواجه إنشاء منطقة إفريقيا للتجارة الحرة مسائل مرتبطة بالجمارك، والتجارة العابرة للحدود، وتباين الأسعار، وبعض المشاكل الفنية التي لا تتناسب مع بعض الدول في القارة، وفق مراقبين.