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شمالي القدس..

إصابة 4 جنود إسرائيليين في عملية دهس قرب حاجز أمني

عرب وعالم

إصابة 7 جنود إسرائيليين على الحدود الأردنية
إصابة 7 جنود إسرائيليين على الحدود الأردنية

المصريون ووكالات

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مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابات بإطلاق نار في الضفة الغربية

أصيب 4 إسرائيليين بينهم 3 جنود، مساء السبت، في عملية دهس، لم تتضح ملابساتها، قرب حاجز "حزما" شمالي القدس، بحسب إعلام عبري.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن "نجمة داوود الحمراء" (خدمة الإسعاف الإسرائيلية)، إن جنديا (30 عاما) ومجندة (20 عاما) أصيبوا بإصابات متوسطة فيما أصيب جنديان آخران في العشرينات من عمرهما بجروح طفيفة.
فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني إن عملية الدهس على ما يبدو على خلفية قومية.
وأضافت أن السيارة التي قامت بعملية الدهس لاذت بالفرار.
بدورها، ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن مركبة فلسطينية حاولت القيام بعملية دهس شرطي قرب بلدة حزما شرقي القدس المحتلة.
لكن الشرطة لم تؤكد الشرطة وقوع إصابات في صفوف الشرطة.
وقالت الشرطة الاسرائيلية في بيان اطلعت الأناضول عليه إن "سيارة فلسطينية التي كانت تتجه نحو حاجز تفتيش للشرطة بالقرب من ميدان تسوفيم قرب حاجز حزما لم يستجب سائقها لأوامر أفراد الشرطة بالتوقف واستمر في القيادة باتجاه الشرطي، بهدف دهسه"، دون مزيد من التفاصيل. -

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