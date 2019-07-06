قتيلان من الشرطة بهجوم مسلح غربي العراق

06 يوليه 2019 - 11:10 م

قتل اثنين من أفراد الشرطة العراقية وأصيب آخر، السبت، بهجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش بمحافظة الأنبار، غربي البلاد، حسب مصدر شرطي.



وقال النقيب أحمد الدليمي، الضابط في شرطة الأنبار، للأناضول، إن "مسلحين هاجموا بأسلحة خفيفة نقطة تفتيش للشرطة في قضاء عامرية الصمود 23كم جنوب مدينة الفلوجة ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الشرطة وإصابة آخر بجروح".

وأضاف الدليمي أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجثث إلى الطب العدلي والجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج".

