تعليق صادم لـ"أجيري" بعد خروج مصر من العرس القاري .. لن تصدق

06 يوليه 2019 - 11:50 م

أعلن المكسيكي خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المصري، السبت، تحمله مسؤولية الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بمصر.



جاء ذلك بعد هزيمة مصر من جنوب إفريقيا بهدف دون رد ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة القارية.

وفي مؤتمر صحفي، قال أغيري: "أنا من يتحمل مسؤولية الخروج من أمم إفريقيا، كما أنني فخور باختياراتي من اللاعبين اللذين تم ضمهم لمعسكر المنتخب المصري".

وأضاف: "قمنا بعمل أكثر من فرصة على مرمى جنوب إفريقيا، لكن لم ينجح المهاجمون في تسجيلها بسبب تفوق دفاع جنوب إفريقيا الواضح".

وأوضح: "هجوم جنوب إفريقيا سجل هدفًا واستغل الفرصة وتأهل إلى ربع النهائي القاري".