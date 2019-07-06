» الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

06 يوليه 2019 - 11:20 م

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد ارتفاعا ملحوظًا في درجات الحرارة لتصل العظمى إلى 39 درجة منوهة أن اليوم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة يصل إلى درجتين مقارنة بالأيام الماضية.

