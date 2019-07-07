» استقالة سيف زاهر وحازم إمام ومجاهد من اتحاد الكرة

07 يوليه 2019 - 01:20 ص

أعلن سيف زاهر وحازم إمام عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استقالتيهما من عضوية المجلس استجابتهما لدعوة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المستقيل، لأعضاء المجلس، بتقديم استقالة جماعية، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني من دور ال 16 لبطولة الأمم الإفريقية.



من جانبه تقدم أحمد مجاهد باستقالته من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، مع الاستمرار في عمله كمنسق عام لبطولة الأمم الإفريقية.

وكان المهندس هاني أبو ريدة قد أعلن منذ قليل، استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، ودعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى تقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر حاليا.