  • الأحد 07 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر04:44 ص
بحث متقدم
مدحت شلبي

مدحت شلبى يفتح النار على "شوبير": "منتظر استقالتك"

هاني أبو ريدة

استقالة هاني أبو ريدة من اتحاد الكرة وإقالة الجهاز الفني للمنتحب

اتحاد الكرة

مفاجأة.. فتح ملفات فساد اتحاد الكرة بعد الخروج الإفريقي

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا

أجيري

تعليق صادم لـ"أجيري" بعد خروج مصر من العرس القاري .. لن تصدق

صلاح

حزن وبكاء لاعبي المنتخب بعد فضيحة جنوب إفريقيا

جنوب إفريقيا تقصى مصر من أمم إفريقيا بهدف نظيف

أرشيفية

هذه أسباب زيادة أعداد المصريين المهاجرين للخارج

مشاجرات بمواقف السيارات

مشاجرات بسبب زيادات الأجرة.. من يحمي المواطن من «مافيا الميكروباص»؟

أرشيفية

هل تزداد أسعار المحروقات للمرة السادسة؟

مدحت شلبى يفتح النار على "شوبير": "منتظر استقالتك"

الرياضة

مدحت شلبي
مدحت شلبي

أخبار متعلقة
#

فيديوهات مرعبة عن زلزال كاليفورنيا

#

موظف يطلق النار على نفسه بحدائق القبة

#

"العسكري السوداني" يعتقل قناصة أم درمان

#

أحمد موسى يفتح النار على فنانة شهيرة: "شبع بعد جوع"

وجه الاعلامى مدحت شلبى رسالة الى احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة يطالبه فيها بالاستقالة، بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية أمام جنوب أفريقيا.
وقال شلبى خلال برنامجه على قناة النيل للرياضة لشوبير "منتظر استقالتك" بعدما اعلن رئيس الاتحاد واعضاء المجلس تقديم استقالتهم بعد الخروج المهين من "الكان"
وخسر المنتخب من جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شىء أحرزه لورش فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة، فى إطار مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية ليودع البطولة بعد أداء مخيب للآمال.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» استقالة سيف زاهر وحازم إمام ومجاهد من اتحاد الكرة
» الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» هذا ما قاله مدرب جنوب إفريقيا بعد الفوز على مصر
» ميسي يتلقى البطاقة الحمراء الثانية في مسيرته
» حد الرجم يشعل معركة بين «آيات عرابي» و«عصام تليمة»
» إصابة 20 إثر انفجار غاز بمركز تسوق في فلوريدا الأمريكية
» الأرجنتين تهزم تشيلي وتحصل على برونزية كوبا أمريكا
» لماذا لا يعاقب القانون في مصر على «التنمر»؟
» سر غياب «أبو تريكة» عن استوديو مباراة مصر وجنوب إفريقيا
» تراجع أسعار الذهب 7 جنيهات.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
» بالفيديو.. انفجار ضخم يهز مدينة فلوريدا الأمريكية

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • شروق

    05:02 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان