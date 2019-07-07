مدحت شلبى يفتح النار على "شوبير": "منتظر استقالتك"

07 يوليه 2019 - 01:50 ص

وجه الاعلامى مدحت شلبى رسالة الى احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة يطالبه فيها بالاستقالة، بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية أمام جنوب أفريقيا.



وقال شلبى خلال برنامجه على قناة النيل للرياضة لشوبير "منتظر استقالتك" بعدما اعلن رئيس الاتحاد واعضاء المجلس تقديم استقالتهم بعد الخروج المهين من "الكان"

