تعليق غير متوقع من "علاء مبارك" على خسارة المنتخب

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مبارك

علاء

عبر علاء - نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك - عن رأيه في خسارة منتخب مصر من جنوب أفريقيا وتوديعه لـ"كان 2019".

وقال "علاء" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "هارد لاك للمنتخب ، ولكن بعد الخروج : تحية واجبة لمنتخب جنوب افريقيا".

وأضاف: "نجم المباراة الشناوى واداء رجولى من طارق حامد وجماهير عظيمة ومدرب ضعيف وسوء اختيارات".

واستدرك: "أداء سيء ومستوى أقل من المتوسط للمنتخب.. دورى ضعيف وبدون جماهير يساوى منتخب ضعيف، ولابد من مدرب وطنى للمنتخب" حسب رأيه.

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