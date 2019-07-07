» نجم الزمالك: منتخب لعب به أبو تريكة والخطيب لا يليق أن يكون بهذا الشكل

07 يوليه 2019 - 07:35 ص

عبر هيثم فاروق - نجم الزمالك السابق - عن حزنه الشديد من خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا وتوديعه لبطولة الأمم الأفريقية.



وقال "فاروق" في ستوديو "بي إن سبورتس" : "كانت فرصتنا كبيرة لحصد البطولة التي تقام على أرضنا ولكن دفعنا ثمن القرارات الخاطئة .. الدولة قامت بما عليها من تنظيم رائع لكن التقصير مصدره اتحاد الكرة ثم الجهاز الفني واللاعبين".



وأضاف: ""قميص المنتخب ارتداه لاعبين عظماء مثل محمود الخطيب وحسن شحاتة وأحمد الكاس ومحمد أبو تريكة ووائل جمعة وحازم إمام، يجب حاليًا تقييم اللاعبين وتحديد من يصلح للاستمرار مع المنتخب".

