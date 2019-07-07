موسى عن هزيمة منتخب مصر: "الإخوان السبب"

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عقب الإعلامي أحمد موسى على هزيمة منتخب مصر أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا في دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية.

وقال "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": " الإخوان الخونة كانوا بيدعوا منتخب مصر يتهزم ،هما سبب كل الكورث، دول مش مصريين. وأضاف موسي قائلا: "كتائب إلكترونية تابعة لجماعة الإخوان لا تحب مصر وتستغل أي حدث من أجل تشويه الصورة الإيجابية.

 وتابع: "تنظيم الجماعة يدعو إلى هزيمة المنتخب الوطني وده شيء في منتهى القذارة ودول ميعرفوش دولة أو دين، أنا بكره أي إخواني هما السبب في أي مصيبة في البلد".

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