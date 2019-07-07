» تحذير شديد اللهجة من "مايكروسوفت" لمستخدميها

07 يوليه 2019 - 09:45 ص

تواجه شركة مايكروسوفت أزمة تهدد سمعتها بسبب المشاكل المتتالية لنظام تشغيل "ويندوز 10" المتعلق بملايين المستخدمين.

وحذرت الشركة عشرات الملايين من مستخدمي "ويندوز 10"من آخر تحديث "KB4501375"، مشيرة إلى أنه قد يضر خدمة إدارة الاتصال عن بُعد "RASMAN" والتي تعمل على اتصال نظام التشغيل بالإنترنت إذ يتعلق الضرر بمهام شبكة VPN واسعة الاستخدام.

بينما عادت الشركة وحذرت من نفس الضرر على نظام تشغيل ويندوز 10 1903، مشيرة إلى أن المشكلة تؤثر عليه فقط، إلا أنها تتعلق بما يزيد عن 50 مليون مستخدم.