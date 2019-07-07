الباز: "الله سيخصص نصف يوم القيامة لمحاسبة هذا الشخص"

07 يوليه 2019 - 09:58 ص

وصف الإعلامي محمد الباز، يوسف القرضاوي مفتي جماعة الإخوان، بالنصاب الأعظم باسم الدين، معقبًا: "كانت الناس بتقدمه على إنه رمز للإسلام الوسطي، رغم أنه رمز للإرهاب العتيق".



وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، بأن القرضاوي قد يكون ممثلًا للانتهازية الدينية، فهو يسخر الدين لخدمة أفكاره وأفكار جماعة الإخوان ".



ولفت إلى أن "القرضاوي" أكد أن سيدنا جبريل عليه السلام يؤيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يفعله، معقبًا: "أعتقد أن الله عز وجل سيخصص نصف يوم القيامة لمحاسبة يوسف القرضاوي".

