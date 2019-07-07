» بركات الوزير الضيف.. طرابلس تدير ظهرها "لباسيل"

07 يوليه 2019 - 10:09 ص

زار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، العاصمة الليبية طرابلس مصحوبًا بتعزيزات أمنية غير مسبوقة.

واقتصرت الزيارة على تنظيم التيار لقاء لمناصريه في حرم معرض رشيد كرامي لم يخفف من كثافة الدعوات الشعبية الاعتراضات سلميًا ورفع يافطات مستنكرة نهج باسيل ومواقفه.

وما زاد من الامتعاض الطرابلسي تسخير فريق باسيل في الساعات الأخيرة كل أجهزة الدولة ومرافقها ووضعها في تصرف نشاط حزبي لا هدف له ولا عنوان سوى الذهاب بالتحدي كي لا يظهر بصورة المنكسر إثر أحداث قبرشمون، إذ يمكن القول إن طرابلس خذلت باسيل حتى في البعد الشعبي على رغم محاولة استدعاء المنتسبين للتيار من الكورة والبترون، وعلى رغم المواكب المرافقة والمحتشدة، لم يتمكن رئيس "التيار الوطني الحر" من لقاء أكثر من بضع مئات من كوادره الحقيقيين.

فبدا المشهد هزيلاً بالحضور في القاعة الكبرى فكان واضحًا مشهد إدارة الظهر الطرابلسية بكل تلاوينها لزيارة "الوزير الضيف"، التي عدت ثقيلة على قلوب أهل المدينة و قادتها ورجال دينها.

في المقابل جرى تضييق حركة المعتصمين عبر إجراءات أمنية شديدة منعتهم من الاقتراب إلى مشارف المعرض ولم تسمح القوى الأمنية بتجاوز حدود دوار مستشفى النيني.

على صعيد الخطاب السياسي، حاول باسيل التخفيف من وطأة زيارته عبر تبريد كلامه بقدر ما يستطيع وفق مقولة "ما بدها هالقد"، و قد حصر عناوين كلمته بالشق الإنمائي وطغت عليها نبرة تصالحية بما فيها لفتته صوب المعتصمين بوجهه بشكل سلمي.