» أمير مرتضى يرشح أسماء لإدارة اتحاد الكرة

07 يوليه 2019 - 10:37 ص

رشح أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، عددًا من الشخصيات لإدارة مجلس اتحاد الكرة بعد الاستقالة التي تقدم هاني أبوريدة رئيس الجبلاية لخروج منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكتب "مرتضى" عبر تويتر: "محمد فضل وميدو وحازم إمام وأحمد عبد الله وهيثم فاروق ويحيى نبيل ومحمد زيدان وحسام غالي وعماد متعب وأحمد حسن ومحمد شوقي وغيرهم كوادر عندهم مقومات يديروا الكرة في مصر بشرط أن يتم إعدادهم بشكل علمي يسافروا ويذاكروا ويتعلموا لكن كفاية الأسماء اللي مبتتغيرش من 20 سنة".