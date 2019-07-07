» رقصة فنانة شهيرة مع صديقتها تشعل مواقع التواصل

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نادين نجيم

خمسة ونص

أثار فيديو جديد للممثلة اللبنانية، نادين نسب نجيم، ظهرت فيه وهي ترقص في إحدى الحفلات مع صديقتها المقرّبة، نتالي نصرالله على أنغام أغنية مسلسل "خمسمة ونص" يا بتفكر يا بتحس للفنانة شيرين، جدلاً بين رواد التواصل الاجتماعي .

وكالعادة بدت نادين منسجمة بالأغنية وتتمايل على أنغامها وتردد كلماتها، كما ظهرت ترتدي قميصاً أبيض كُتب عليه كلمة "ملكة".

يُذكر أنه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول فيديو لنادين وهي ترقص على الأغنية فقد انتشر فيديو مؤخرًا لها مع زوجها وهما يحتفلان بعيد زواجهما ويرقصان على الأغنية نفسها.


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