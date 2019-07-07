» فسخ تعاقد «ديسابر» تمهيدًا لتولى «بيراميدز»

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الكنيسة

أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، فسخ تعاقده مع الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للمنتخب، بالتراضي من جانب الطرفين.

وجاء فسخ التعاقد، بعد خروج أوغندا من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، من دور الـ 16 على يد منتخب السنغال، بهدف نظيف.

وأشار الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، إلى أن فسخ التعاقد مع المدير الفني الفرنسي، جاء بسبب رغبة الطرفين إلى التغيير والتطوير خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الاتحاد الأوغندي، بما قدمه «ديسابر» مع المنتخب الوطني، خلال الآونة الأخيرة، والأداء الذي وصل له الفريق على يد المدرب الفرنسي.

وربطت العديد من التقارير، عودة المدرب مرة أخرى إلى الدوري المصري، عبر بوابة بيراميدز، بعد أن خاض تجربة سابقة مع فريق الإسماعيلي، حيث قاده لمدة ستة أشهر.


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