» تقطع عضو زوجها التناسلى لرفضه معاشرتها

07 يوليه 2019 - 11:00 ص

قطعت سيدة أوغندية عضو زوجها التناسلى بسب رفضه معاشرتها، وكانت الزوجة آسين اعتادت على تناول الخمور بطريقة شرسة استدعت إلى تدخل الزوج وعاتبها يوميًا بالنوم مبكرًا.

ساءت أحوال الزوجة وعندما عادت فى المساء بعد ليلة سيطر الخمور عليها ووجدت زوجها مستغرقًا فى نومه انقضت عليه، ولجأت إلى محاولة "خصيه"، بقطع عضوه التناسلي، عقابا له على رفضه ممارسة الجنس معها لمدة طويلة، واستيقظ الزوج مذعورا، ليجد سرواله غارقا في الدماء، وفرت الزوجة خارج المنزل.

ونقل الزوج إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، واتهم زوجته الهاربة بالواقعة فيما تحاول السلطات الآن البحث عنها.

ويمثل العنف المنزلي إحدى المشكلات الكبيرة في شمال أوغندا حيث تقع قرية أوكوت وزوجته..