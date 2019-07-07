ارتكبها صديقه.. تهمة اغتصاب قاصر كابوس لـ"ترامب"

07 يوليه 2019 - 11:36 ص

اتهمت السلطات الأمريكية، الملياردير جيفري إبستين بارتكاب جرائم جنسية مع قاصر، حيث تم القبض عليه، ومن المقرر مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، الإثنين المقبل.

يذكر أن إبستين صديق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يواجه اتهامات من المدعين الأمريكيين له، وهي اغتصاب قاصر، بعد أن تهرب سابقًا من تهم مماثلة؛ فضلًا عن جرائم الاتجار بالجنس التي ارتكبها بين عامي 2002 و2005.

ووقعت الجرائم بين نيويورك وبالم بتيش وفلوريدا، فيما كانت امرأة أمريكية، تقدمت ببلاغ إلى السلطات، تتهم الأمير البريطاني أندرو، ومحاميا أمريكيا يدعى آلن درشويتز، بإجبارها على ممارسة الجنس معهما، عندما كانت قاصرًا.