موسكو تحمل واشنطن مسئولية خرق طهران الاتفاق النووى

07 يوليه 2019 - 11:45 ص

أعلن رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، اليوم الأحد، أن مطالب إيران بالحفاظ على الاتفاق النووي لها ما يبررها، وأن مسئولية الحفاظ عليه تقع على عاتق الولايات المتحدة.

وقال كوساتشيف لوكالة "سبوتنيك":"الشيء الرئيسي في الوضع الحالي ليس المعايير المادية لتخصيب اليورانيوم، ولكن استعداد إيران السياسي للعودة إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، "إذا ما قامت واشنطن بضمان نهجًا مشابها".

وأضاف السيناتور: "أن الكرة تقع على الجانب الأمريكي، وهي وحدها التي تستطيع إنقاذ الاتفاقيات، وبالمناسبة المصدقة من قبل مجلس الأمن الدولي".

وأعلن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في وقت سابق عن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ 5%"، مشيرا إلى أن إيران مستعدة تماما لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية.