» سقطا من الطابق التاسع أثناء ممارسة الجنس

07 يوليه 2019 - 12:08 م

توفيت سيدة فى الـ 30 من عمرها سقطت من الطابق التاسع أثناء ممارستها الجنس مع عشيقها فى نافذة منزل يطل على شارع سوليدارنوستي بمدينة بطرسبورج.

ونقلت صحيفة "فونتانكا. رو"، تصريحات شهود عيان فإن إحدى نساء الحي شاهدت سقوط رجل وامرأة بعد أن هوى جهاز التلفاز أولاً، من نافذة منزل يطل على شارع سوليدارنوستي واستدعت الشرطة على الفور.

وعثرت الشرطة، لدى وصولها إلى مكان الحادث، على جثة امرأة في الـ 25 – 30 من عمرها بالقرب من البناء السكني وبجانبها ممسحة وتلفاز محطم.

وتعتقد الشرطة أن الرجل غادر مكان الحادث فورًا، لأن إصاباته اقتصرت على كدمات خفيفة.

وذكرت التحريات الأولية أن المرأة كانت تحتسي الخمرة برفقة أربعة أصدقاء في شقة على الطابق التاسع. وفي وقت لاحق، مارست الجنس مع أحد الرجال على حافة النافذة لتكون بعيدًا عن البقية. ووفق التكهنات فقد الثنائي توازنهما وسقطا من النافذة.