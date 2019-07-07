  • الأحد 07 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:59 م
بحث متقدم
قارب مطاطي

ساعات الرعب.. انتشال 12 جثة لمهاجرين بينهم سيدتان

ارشيف

توابع زلزال خروج "الفراعنة" المبكر

سما المصري وصلاح

5 أزمات لـ "سما المصري" .. الـ "هوت شورت" أبرزها

بشار وسلطان عمان

بشار يستقبل وزير خارجية دولة خليجية.. ما السبب

الرئيس السيسي

انطلاق أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية بالنيجر برئاسة السيسي

أرشيفية

مدير مدرسة "لم ينجح أحد": "منعرفش سقطوا ليه"

سكك حديد

إسرائيل تكشف عن هذا المشروع بدول الخليج

الملك سلمان

الملك سلمان يستقبل وزير الخزانة البريطاني.. تعرف على السبب

ترامب والملياردير

ارتكبها صديقه.. تهمة اغتصاب قاصر كابوس لـ"ترامب"

الرئيس السيسي

السيسي يصل مقر انعقاد القمة الأفريقية الاستثنائية بالنيجر

في تونس..

ساعات الرعب.. انتشال 12 جثة لمهاجرين بينهم سيدتان

عرب وعالم

قارب مطاطي
قارب مطاطي

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

ينقل جثة زوجته على "تروسيكل".. جريمة مروعة بدمياط

#

مصرع اثنين وإنقاذ 73 في غرق قارب للهجرة قبالة ليبيا

#

مقتل 12 مدنيًا جرّاء قصف لنظام الأسد وحلفائه

#

سوريا.. إصابة 12 مدنيا بصاروخ باليستي أطلقه النظام

وزارة الداخلية

الداخلية

تكريم رجال الشرطة

تكريمات وزير الداخلية

في حادثة هزت العالم العربي، أعلن الهلال الأحمر التونسي، انتشال 12 جثة قبالة السواحل الجنوبية للبلاد بعد أيام على غرق قارب مطاطي كان يقل أكثر من 80 مهاجراً، وفقاً لأحد الناجين.

وقال رئيس هيئة الهلال الأحمر التونسي بمدنين المنجي سليم، أمس السبت: "انتشلت قوات الحرس البحري 12 جثة صباح السبت قبالة السواحل الجنوبية، ويرجح أنهم كانوا على المركب الذي غرق منذ أيام وعلى متنه أكثر من ثمانين مهاجرًا".

وبين الـ12 جثة، امرأتان والبقية رجال تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين عامًا، وفقًا لسليم.

وعثرت قوات الحرس الوطني ليل الجمعة على جثة امرأة قذفتها أمواج البحر إلى اليابسة في منطقة جرجيس.

وأعلن مسئول في منظمة الهجرة الدولية، الخميس، أن أكثر من ثمانين مهاجراً باتوا في عداد المفقودين بعد إبحارهم من ليبيا الاثنين وغرق القارب الذي يقلهم.

وتقوم قوات الحرس الوطني بإنقاذ العديد من المهاجرين في البحر لكن لا تتولى دفنهم، وتتواصل عمليات البحث عن باقي المهاجرين قبالة سواحل جرجيس.

وستنقل الجثث الى مستشفى مدينة قابس لإجراء تحاليل الحمض النووي على أن تدفن مطلع الأسبوع القادم.

وقال أحد الناجين المالي سليمان كوليبالي الذي يجد صعوبة في تذكر ما جرى، لوكالة فرانس برس "أمضينا يومين معلّقين بالأخشاب".

وأضاف "كنّا نحو ثمانين.. من غينيا وساحل العاج ومالي وبوركينا فاسو". وتابع "كان بيننا أربع نساء، واحدة حامل، وأخرى تحمل رضيعها". وتمّ إنقاذ عشرات من المهاجرين قبالة السواحل الجنوبية التونسية بعد إبحارهم من السواحل الليبية باتجاه ايطاليا خلال الأسابيع الماضية.

ومنتصف يونيو، سُمح لخمسة وسبعين مهاجراً علقوا لأكثر من أسبوعين قبالة السواحل التونسية إثر إنقاذهم بدخول ميناء جرجيس، بعدما وافق عدد كبير منهم على العودة طوعاً إلى بلدانهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سقطا من الطابق التاسع أثناء ممارسة الجنس
» "اتحاد الكرة" هاشتاج يتصدر تويتر
» تقطع عضو زوجها التناسلى لرفضه معاشرتها
» تفاصيل الصورة التى قلبت مواقع السوشيال ميديا
» فسخ تعاقد «ديسابر» تمهيدًا لتولى «بيراميدز»
» إيران تقلص التزامها بالاتفاق النووي
» رقصة فنانة شهيرة مع صديقتها تشعل مواقع التواصل
» أمير مرتضى يرشح أسماء لإدارة اتحاد الكرة
» مصرع 12 شخصًا فى انفجار بـ"كابول"
» تفاصيل عملية "النصر" ضد داعش
» بركات الوزير الضيف.. طرابلس تدير ظهرها "لباسيل"

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان