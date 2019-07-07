" قليل البخت".. يقتل صديقه ويسرق أواني المطبخ

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عامل يقتل صديقه

قتل الاصدقاء

أقدم سائق توك توك على قتل صديقه من أجل سرقة مبلغ مالى من شقته إلًا أنه بعد وقوع الجريمة لم يجد أى مبالغ مالية فى شقة القتيل، وتم ضبط الجانى وابنه، واعترفا بارتكابهما للجريمة.

وردت معلومات لقسم شرطة برج العرب بالإسكندرية تفيد بالعثور على جثة شخص داخل منزله، بالانتقال والفحص تبين وجود جثة شخص يبلغ من العمر 75 سنة، مسجاة بسرير غرفة النوم ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وبعثرة محتويات الشقة، وعدم وجود متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول.

وأسفرت جهود الجهات الأمنية عن تحديد مرتكبى الواقعة "سائق توك توك، وابنه" مُقيمان بمنطقة الغربانيات، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعة السرقة، نظرًا لارتباط الأول بعلاقة صداقة مع المجنى عليه، وعلمه باحتفاظه بمبلغ مالى متحصل من بيع شقة ملكه.

وأكد المتهمان، عدم تمكنهما من العثور على المبلغ المالى، عقب ارتكاب الجريمة، فاستوليا على  "تليفزيون - شاشة - 2 سرير -2 إسطوانة بوتاجاز - هاتف محمول - مجموعة من الأوانى" وهربا.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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