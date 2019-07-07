» جماجم غامضة في السعودية.. تفاصيل الأزمة

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وكالات أحمد الشربيى

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جماجم الحيوانات

الهيئة السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعدد كبير من جماجم الحيوانات أثارت الجدل فى السعودية.

وطبقًا لصحيفة "سبق" فإن الهيئة السعودية للحياة الفطرية روت تفاصيل الصور المتداولة قائلة أن هذه الجماجم تعود لنفوق بسبب أمراض غامضة، بينما بعضهم ظن أنه صيد جائر للريم والمها بالمحميات.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة السعودية للحياة الفطرية، إبراهيم شراحي، أن هذه الجماجم لظباء الريم والادمي والمها العربي وهي نتاج عشرات السنين لغرض الإحصاءات، "إحصاءات النفوق داخل إحدى المحميات" لحصر الأعداد للحيوانات النافقة داخل المحمية.



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