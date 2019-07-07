» البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه في بداية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجعت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وخسر رأس المال السوقى 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.231 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 121 مليون ورقة مالية بقيمة 470 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.6 ألف عملية لعدد 152 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.68%، والعرب على 10.74% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.34%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة مليون جنيه، 43.6 مليون جنيه، 58.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 24.8 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 76.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 17229 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 4.52% ليغلق عند مستوى 570 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 3.89% ليغلق عند مستوى 1464 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.

وهوت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وارتفعت 31 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.