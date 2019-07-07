زيادة طفيفة بالاحتياطى النقدى.. و"المركزى" يقلص ودائعه الخارجية

07 يوليه 2019 - 04:32 م

ارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بقدر طفيف خلال يونيو الماضي بنحو 77 مليون دولار، ليسجل نحو 44.351 مليار دولار مقابل 44.275 مليار دولار بنهاية مايو السابق عليه، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي.



أوضح المركزي، أن قيمة الذهب في الاحتياطي بلغت 2.821 مليار دولار في يونيو مقابل 2.752 مليار دولار بنهاية مايو السابق عليه بزيادة 69 مليون دولار.





وسجلت العملات الأجنبية نحو 41.074 مليون دولار بزيادة مليون دولار فقط، وسجلت حقوق السحب الخاصة نحو 453 مليون دولار مقابل 448 مليون دولار بزيادة 5 ملايين دولار.





وتراجعت وتيرة الاقتراض الخارجي من قبل مصر خاصة مع وصول الاحتياطي لمستويات قياسية ورغبة الدولة في تقليل الاستدانة، بينما من المرتقب تحويل ملياري دولار تمثل الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي خلال أسابيع قليلة، كما أن وزارة المالية تعتزم استئناف برنامج طرح السندات الدولية في النصف الثاني من العام الجاري .