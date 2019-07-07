«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة بدء من اليوم وحتى نهاية الأسبوع وتكون درجات الحرارة بين 36 او 37 درجة.

وأضاف «عبد العال» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى"، أن نسبة الرطوبة ستكون أقل من أمس، السبت، ولكن لها تأثير خاصة في فترة الصباح.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس في فصل الصيف ثابت لا يشهد أي نوع من التقلبات الجوية كثيرًا، لذلك معظم الوقت الجو لطيف.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط أحيانًا على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة