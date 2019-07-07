السيطرة على حريق في قطار دون إصابات بالإسكندرية

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حريق في قطار بالإسكندرية
حريق في قطار بالإسكندرية

خالد الشرقاوي - متابعات

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اشتعلت النيران اليوم الأحد، في جرار قطار بضائع، بالقرب من محطة عبد القادر غربي محافظة الإسكندرية، دون حدوث أي من الإصابات.

وقد قام الأهالي بالتواصل مع إدارة الحماية المدنية، التي قامت على الفور بالدفع بعدد من السيارات، وتم السيطرة على النيران قبل إمتدادها، دون حدوث أي خسائر أو إصابات.

وقدم أهالي زاوية عبد القادر جهودًا كثيرة في السيطرة على النيران من خلال جرادل المياه والطفيات، وذلك قبل أن تأتي سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف، فيما وصل فني السكة الحديد للتأكد من سلامة الجرار وتسيير الحركة على الشريط من جديد.


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