«علاء مبارك»: هذه أسباب خروج المنتخب من أمم إفريقيا

07 يوليه 2019 - 05:13 م

كشف علاء مبارك ،نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، السبب وراء أسباب خروج المنتخب الوطني المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 على يد منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد .

وكتب مبارك، على صفحته الشخصية تويتر: "هارد لاك للمنتخب، ولكن بعد الخروج: تحية واجبة لمنتخب جنوب إفريقيا — نجم المباراة الشناوى وأداء رجولى من طارق حامد وجماهير عظيمة ومدرب ضعيف وسوء اختيارات —أداء سيء ومستوى أقل من المتوسط للمنتخب —. دورى ضعيف وبدون جماهير يساوى منتخب ضعيف، ولابد من مدرب وطنى للمنتخب ".