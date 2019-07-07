التشكيل الرسمي لمباراة الكونغو الديمقراطية ومدغشقر

07 يوليه 2019 - 05:23 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية بقيادة فلوران إيبينجي التشكيلة الاساسية التي سيخوض بها مواجهة مدغشقر بعد قليل بإستاد الاسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الامم الافريقية المقامة حالياً في مصر .

وجاء تشكيل الكونغو الديقراطية كالتالي، ماتامبي في حراسة المرمى - إيساما - نجوندا - مبيمبا - تيسيراند - مالومبو - موكي - أكولو - ماجوما - سيدريك باكامبو – أسومبالونجا .

كما أعلن نيكولا ديبوى المدير الفني لمنتخب مدغشقر التشكيلة الاساسية التي سيخوض على أثرها مباراة اليوم والتي جاءت كالتالي، آندريا في حراسة المرمى، مومبريس، رزاق، فونتايني، ميتانيري، آمادا، آنسيت، ريان آينا، لالاينا، آندرياستيما، آندريا .