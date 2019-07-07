  • الأحد 07 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر06:34 م
بحث متقدم
الكونغو ومدغشقر

بث مباشر لمباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

الاخوان

معركة سلفية إخوانية بعد خروج مصر من «أمم إفريقيا»

أردوغان

«أردوغان» يكشف سبب عزله محافظ البنك المركزى

جنوب افريقيا

أغرب تعليق لمهاجم جنوب إفريقيا الذي أطاح بـ«الفراعنة»

سقطا من الدور التاسع أثناء ممارستهما الجنس.. هذه تفاصيل ما حدث

سقطا من الدور التاسع أثناء ممارستهما الجنس.. هذه تفاصيل ما حدث

علاء مبارك

«علاء مبارك»: هذه أسباب خروج المنتخب من أمم إفريقيا

الأرصاد

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

اتحاد الكرة

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

حريق في قطار بالإسكندرية

السيطرة على حريق في قطار دون إصابات بالإسكندرية

زلزال مدمر يضرب إندونيسيا وتحذير من تسونامي

عرب وعالم

تسونامي
أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

صاروخ حوثي يخلف قتلى ومصابين فى تجمع للجيش السعودي

#

شاهد .. حلا شيحة تظهر ب"حجاب" و "زي محتشم" من جديد

#

هكذا رد محمد رمضان على اتهامه بتقليد أحمد زكي في مسلسله الجديد

#

إندونيسيا تثني أستراليا عن نقل سفارتها من تل أبيب للقدس

أفادت وكالة الزلازل الإندونيسية بأن زلزالا بقوة 7.1 درجة بمقياس ريخيتر يضرب شرق البلاد، محذرة من حدوث تسونامي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «الخنيسي»: جاهزون لعبور موقعة غانا
» زلزال مدمر يضرب إندونيسيا وتحذير من تسونامي
» «جريس» يستفز جماهير الأهلي.. ويعلق على خروج منتخب مصر
» وزير الإسكان: تطوير الجزء الثاني بالطريق الدائري الأوسطي بطول 10,6كم
» البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه في بداية الأسبوع
» رد فعل غير متوقع من ليفربول ضد "صلاح"
» جماجم غامضة في السعودية.. تفاصيل الأزمة
» أحكام رادعة في قضية التخابر مع إيران
» الاتحاد الأوروبى يصدر بيانًا مهمًا حول قرار طهران بشأن التخصيب
» طلب مفاجئ من واشنطن لبرلين.. تعرف عليه
» النيابة الإدارية تحيل مسئولا كبيرا بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان