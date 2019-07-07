» زلزال مدمر يضرب إندونيسيا وتحذير من تسونامي

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خالد الشرقاوي - وكالات
أفادت وكالة الزلازل الإندونيسية بأن زلزالا بقوة 7.1 درجة بمقياس ريخيتر يضرب شرق البلاد، محذرة من حدوث تسونامي.
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