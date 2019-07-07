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مارس الجنس الجماعي مع فتيات قاصرات.. القبض على صديق«ترامب»

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فتيات
فتيات

محمد فضل- متابعات

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الجنس الجماعي

قاصرات

صديق ترامب

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن الملياردير الأمريكي جيفري إبشتاين الذي اتهم سابقا بالتحرش الجنسي بالقصّر، اعتقل بتهمة الاتجار بالبشر وخاصة القاصرات لاستغلالهن جنسيا.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أنه تم إلقاء القبض على إبشتاين مساء أمس السبت في نيويورك بناء على مذكرة المدعي الفدرالي ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة غدا الاثنين.

وأعلنت قناة CBS Miami أنه تم توقيف إبشتاين في مطار نيوجيرسي بعد أن وصل بطائرته الخاصة من باريس وأن الشرطة داهمت شقته في نيويورك.

واتهم ابشتاين عامي 2007 و2008 بالتحرش بالقصر ثم تم الكشف أثناء التحقيق معه، أنه دفع أموالا لفتيات قاصرات مقابل خدمات جنسية، وباع خدماتهن لأشخاص آخرين.

لكنه تمّ تخفيض توصيف جرائمه بفضل حنكة محاميه وتحولت إلى تهم أقل خطورة، واكتفت المحكمة بسجنه 13 شهرا مع أنه أقر بارتكاب جرائم جنسية فاحشة.

وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” ربطت ابشتاين علاقات وثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.


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