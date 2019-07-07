» «الخنيسي»: جاهزون لعبور موقعة غانا

07 يوليه 2019 - 06:05 م

أعلن طه ياسين الخنيسي، مهاجم الترجي والمنتخب التونسي، جاهزية بلاده لمواجهة غانا المقرر لها غدا الاثنين في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا .

وقال الخنيسي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد: "مواجهة الغد صعبة للغاية لكننا جاهزون لها وجاهزون للرد على الانتقادات التي تعرضنا لها بسبب المستوى الذي ظهرنا به في دور المجموعات ".

وأضاف: "الجميع يعمل من أجل مصلحة المنتخب التونسي وسنقدم أقصى ما لدينا أمام غانا من أجل حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية بالبطولة ".

وأوضح: "مباراة الغد سيترشح منها فريق واحد فقط لذلك سنكون في أقصى درجات التركيز ومباراتي مصر والمغرب أمام جنوب أفريقيا وبنين دافع كبير بالنسبة لنا من أجل التأهل ".

وتابع : "جميع اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم وعلى الجانب الهجومي ظهر متراجعا نظرًا لقوة الدفاعات التي اصطدمنا بها والأهم أننا تأهلنا في النهاية ".

وقال: "عقب مباراة موريتانيا تجمعنا سويا كلاعبين وتحدثنا عن تراجع الأداء في المباراة وتعاهدنا على بذل قصارى جهدنا أمام غانا ".

يشار إلى أن تونس فازت مرة واحدة ببطولة الأمم الإفريقية عام 2004 عندما استضافتها على أرضها، فيما فاز منتخب غانا بالبطولة أربع مرات .