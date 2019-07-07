عاجل..طلاق فنانتين شهيرتين في يوم واحد

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طلاق

فنانة شهيرة

يوم واحد

أعلنت الفنانة إيمان أيوب، انفصالها عن زوجها المصور السينمائي زكريا عامر، بعد مرور عام وشهر واحد فقط على زواجهما.

وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا انفصلت عن زوجي السابق زكريا عامر"، وأضافت: "الحمد لله على كل شيء فعلا كل شيء نصيب".

وأشارت إلى أن الطلاق حدث بعد مشاكل كثيرة، وعلقت قائلة: "حسبنا الله ونعم الوكيل".

كانت أيوب تزوجت من عامر بعد قصة حب جمعت بينهما خلال تصوير مسلسل "البيت الكبير".

يذكر أن الفنانة كانت قد انفصلت عن زوجها المخرج تامر مرسي، وذلك في شهر مارس 2018 بعد 7 أشهر فقط من زواجهما الثاني والذي احتفلا به في شرم الشيخ، وسبقه انفصال أخر لزواج دام ما يقرب من 18 عامًا ونتج عن هذا الزواج طفلة وحيدة فقط وهي عائشة.

كما أعلنت الفنانة المصرية نهى عابدين، طلاقها من زوجها الفنان السوري حازم زيدان، بعد زواج استمر لـ5 سنوات، وأثمر عن طفل واحد.

حازم نجل النجم السوري أيمن زيدان، اختار أن يطلق على ابنه اسم "أيمن" تمناً باسم والده، حيث يقيم الصغير مع والدته بمصر، في الوقت الذي يقيم فيه حازم مع عائلته بدمشق.

من ناحية أخرى، يشارك حازم زيدان حالياً في العرض المسرحي "ثلاث حكايا" من إخراج أيمن زيدان، في الوقت الذي فاز فيه آخر أعماله السينمائية، فيلم "العين الساحرة"، وهو من إخراجه وتأليفه بمشاركة أمير أبو الخير، بجائزتين في المسابقة الرسمية لمهرجان "بيترهوف السينمائي" في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

أما نهى فقد تألقت خلال الفترة الأخيرة في أكثر من عمل درامي، وأبرزهم "حلاوة الدنيا"، "لدينا أقوال أخرى"، "ونوس"، "الشارع اللي ورانا"، "طلعت روحي"، "الكابوس"، "أمر واقع" كما شاركت في المارثون الرمضاني المنتهي حديثاً بمسلسل "قابيل"، و"حرملك".




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