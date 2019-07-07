«رضا عبدالعال».. تنبؤات عراف كرة القدم التي لم تخب

أعاد مشهد خروج المنتخب المصري من الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية مساء أمس، لذاكرة الجماهير رهانات لاعب الكرة المصري السابق رضا عبد العال، الذي عرف عنه توقعاته الصائبة، حيث أصبح حديث السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية بعد تحقق توقعه بخسارة مصر اللقب الأفريقي رغم تنظيم البطولة.

تلقى المنتخب الوطني لكرة القدم، صدمة قوية بعد الخسارة في الدقائق الأخيرة من نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، حتى 19 يوليو الجاري، ليودع الفراعنة البطولة مبكرا.

الغريب في الأمر أن خروج المنتخب الوطني مبكرًا جاء عكس توقعات الجميع بالوصول للأدوار النهائية، باستثناء رضا عبد العال نجم المنتخب والأهلي والزمالك السابق، والذي لقب بـ"ملك التوقعات"، حيث أعلن عبدالعال منذ عدة أشهر أن الفراعنة لن يفوزوا بأمم أفريقيا رغم تنظيمها على الملاعب المصرية.

نصف مليون جنيه رهان بين "عبدالعال" و"فايق"

وكان "عبدالعال" قد تراهن مع إبراهيم فايق مقدم برنامج "نمبر وان" عبر فضائية "النهار"، مؤكدًا أن مصر لن تفوز بالبطولة قائلاً: "أنا بقولك مش هناخد البطولة، وممكن نوصل نهائي لكن مش هناخد البطولة"، ليعلن الرهان مع مقدم البرنامج على نصف مليون جنيه، حيث اعتبر نجم الفراعنة السابق أن المكسيكي خافيير آجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الحالي، أسوأ من هيكتور كوبر المدير الفني السابق قائلا "أجيري أسوء من كوبر وده مدرب هربان وعليه حكم وجاي يستخبى في مصر"، قبل أن يوقع الثنائي إيصالات أمانة بمبلغ نصف مليون جنيه نظير الرهان على فوز مصر بكأس الأمم الإفريقية.

«عبدالعال» يضع «عبدالغني» في مأزق

كما تراهن عبدالعال مع مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في أحد البرامج التليفزيونية يوم 11 يونيو الماضي، على أن منتخب مصر لن يكون هو صاحب لقب البطولة، برغم كل المقومات واستضافة البطولة موجها كلامه إلى عضو الجبلاية "عشان يبقى الرهان على الهوا، لو مخدناش البطولة دي أجيري دا يمشي وتجيبوا الراجل بتاع وادي دجلة (مشيرًا إلى تاكيس جونيس مدرب الفريق)".

وكان رد مجدي عبدالغني هو "ممكن ميبقاش المدرب هو السبب"، فعاد رضا عبدالعال وقال "بص أي حاجة بيشيلها المدرب".

ولم تكن نبؤة الخروج من أمم إفريقا هي الأولى من نوعها فقد سبق لـ"عبدالعال" وأن صدق في كثير من تنبؤاته والتي كانت أشهرها توقعه خروج منتخب مصر في كأس العالم بروسيا 2018، بالخروج من الدور الأول بدون تحقيق أي انتصار، قبل أشهر من مشاركة مصر في البطولة ورغم التفاؤل المصري بعد القرعة بإمكانية التأهل للدور الثاني في ظل سهولة المجموعة، مع أوروجواي وروسيا والسعودية وإمكانية تحقيق ولو نقطة، ليؤكد أن منتخب مصر سيخرج خالي الوفاض، لتتحقق النبوءة، حيث هاجم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب بعد تأهله للمونديال والإشادة من الجميع قائلاً: "لا يمتلك أي فلسفة واضحة مع المنتخب، بيلعب بطريقة حلق الله يسترك".

رهانه على فشل "فيريرا"

نفس الأمر انطبق على البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي للسد القطري، حيث نال إشادات واسعة بعد قيادته الأبيض للتتويج بالدوري وكأس مصر، إلا أن رضا عبد العال أكد أنه مدرب فاشل ولا يصلح للتدريب من الأساس، وأنه لم يقدم الجديد لنادي الزمالك، مشددا على أنه قاد فريق مكتمل في 2014 وهو ما كان سببا في التتويج بالدوري، قائلا: "محمد صلاح قد فيريرا ميت مرة".