"مها أبو عوف" تتخلى عن الأسود في السعودية

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بعد يومين من وفاة شقيقها..

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مها أبو عوف
مها أبو عوف

محمد فضل- متابعات

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السعودية

وفاة

عزت أبو عوف

مها ابو عوف

اضطرت الفنانة مها أبو عوف، لخلع ملابس الحداد، وارتداء الألوان الأخرى بعد يومين من وفاة شقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف، والسبب في ذلك يرجع إلى التزامها لتقديم عرض مسرحية "3 أيام في الساحل" في اليوم التالي للعزاء مباشرة في المملكة العربية السعودية، وهي المسرحية التي تشارك في بطولتها بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا المصرية على رأسهم الفنان محمد هنيدي.

وشارك المخرج مجدي الهواري جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام بمقطع مصور بعد انتهاء العرض المسرحي، وأثناء تحية الجمهور لأبطال العرض، وظهرت الفنانة مها أبو عوف على خشبة المسرح بجانب كل أبطال العمل، وهي ترتدي ملابس الشخصية التي تقدمها خلال العرض.

وعلق مجدي الهوراي، على المقطع الذي نشره، وأعرب عن سعادته البالغة بنجاح المسرحية بالمملكة العربية السعودية، وحرص على توجيه الشكر لهيئة الترفيه على كل ما قدموه لهم من مكان وديكورات وإضاءات؛ لكي يخرج العرض المسرحي بهذا الشكل المميز.

يشار إلى أن مسرحية 3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي، مها أبو عوف، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، ندى موسى، محمد محمود، سامية الطرابلسي. ومن تأليف حاتم حسين، وإخراج وإنتاج مجدي الهواري.

وقد حققت المسرحية، نجاحاً كبيراً سواء في مصر أو في المملكة العربية السعودية، أشاد بها الكثيرون من نجوم الفن الذين حرصوا على دعم صديقهم محمد هنيدي الذي عاد للمسرح من خلال هذا العرض بعد غياب دام لسنوات طويلة.

وكانت الفنانة مها أبو عوف، فقدت شقيقها الفنان عزت أبو عوف خلال الأيام الماضية، وشيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة ودفن بمقابر عائلته، وحرص على حضور العزاء العديد من النجوم على رأسهم: عادل إمام، سمير غانم، أحمد حلمي، عمرو يوسف، محمد رمضان، تامر حسني، ميرفت أمين، نهال عنبر، دلال عبدالعزيز، منى زكي، وغيرهم الكثيرون من نجوم الإعلام والفن في مصر.


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