تفاصيل وفاة ضابط كويتي وأسرته بالسعودية

07 يوليه 2019 - 07:48 م

لقي العقيد في وزارة الداخلية الكويتية مشعل بدر الدويش وزوجته واثنان من أبنائه، اليوم الأحد، مصرعهم بعد تعرضهم لحادث مروري مروع في المملكة.

وذكر مصدر أمني لصحيفة ”الرأي“ الكويتية، أن السلطات السعودية اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث والتحقيق فيه.

وقال أخوه سطام الدويش عبر حسابه على "تويتر": ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي/ مشعل بدر مهاوش الدويش وزوجتة واثنان من أبنائه وسيتم الدفن بإذن الله اليوم الأحد بعد صلاة العشاء في مقبرة الصليبيخات عنوان العزاء الفروانيه قطعة 2 شارع 78 منزل 7 إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون“.

ومن المقرر أن يتم دفن المتوفين اليوم عقب صلاة العشاء في مقبرة الصليبيخات شمال شرق الكويت.