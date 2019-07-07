«بونجاح» يقود هجوم الجزائر أمام غينيا

07 يوليه 2019 - 08:22 م

أعلن جمال بلماضى المدير الفنى لمنتخب الجزائر، التشكيل الرسمى لمواجهة غينيا، بعد قليل، على ملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات دور الـ16، من كأس أمم أفريقيا 2019.

ويدخل منتخب الجزائر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: رايس مبولحى

الدفاع: يوسف عطال ، عيسى ميندى ، جمال بلعمرى ، رامى بن سبعينى

الوسط: عدنان قديورة ، إسماعيل بن ناصر ، سفيان فيجولى

الهجوم: رياض محرز ، يوسف بلايلى ، بغداد بونجاح

وجاء تشكيل غينيا كما يلي :

في حراسة المرمى: ابراهيم كونيه .

وفي الدفاع: ديرستام، فاليتي سيمون، سيكا بوكا، سيلا .

وفي الوسط: مادي، داياوارا، سيسييه .

وفي الهجوم: ياتارا، مارتينيز كانتي، تراوري .