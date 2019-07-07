  • الأحد 07 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:35 م
بحث متقدم
الجزائر وغينيا

بث مباشر لمباراة الجزائر وغينيا

الاعلي للاعلام

«الأعلى للإعلام»: هذه محاذير إصدار تراخيص للمواقع الإلكترونية

الإعلامي أحمد موسى

«أحمد موسى» يهاجم اتحاد الكرة ويكشف فضيحة

الضابط الكويتي

تفاصيل وفاة ضابط كويتي وأسرته بالسعودية

اجيرى

مفاجأة غير متوقعة بعقد «أجيرى» تكلف مصر الكثير

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

المنتخب

مجلس النواب سيحاسب اتحاد الكرة «حساب الملكين»

اتحاد الكرة

مفاجأة.. محمود طاهر بديلًا لـ«أبوريدة» في إدارة «الجبلاية»

جاريد كوشنر

«كوشنر» يعلن فشل مؤتمر البحرين نتيجة المقاطعة الفلسطينية

السيسي

بالتفاصيل.. «السيسي» يصدر قرارات جمهورية جديدة

3 سنوات سجن لشقيق فنان شهير بتهمة النصب

قضايا وحوادث

محمد فؤاد
محمد فؤاد

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يفتح النار على اتحاد الكرة: "أنتم فى مزبلة التاريخ"

#

حبس فنانة شهيرة 3 سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

#

نقل فنان شهير للعناية المركزة في حالة خطرة

#

بسبب صورة.. سخرية "لاذعة" من فنان شهير

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس وجدي فؤاد عبد الحميد - شقيق الفنان محمد فؤاد - في القضية رقم 70936 لسنة 2018 جنح مدينة نصر أول، بتهمة النصب على شركة قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت، وذلك في القضية التي أقامها المستشار القانوني لشركة قنوات نزيه مسعود المحامي، ضد شقيق فؤاد بصفته صاحب شركة هاي فيدليتي لاستيلائه على مبالغ مالية كبيرة من الشركة المجني عليها بزعم تسليم ألبوم غنائي من أداء شقيقه الفنان محمد فؤاد.

وترجع أصل الواقعة لعام 2012، حين تعاقد وجدي فؤاد مع شركة قنوات بصفته صاحب الشركة المنتجة لألبومات شقيقه على بيع حقوق الألبوم الرقمية، وبناء على بيان سابق من الشركة المجني عليها فقد تمت المماطلة من جانبه في تسليم العمل محل التعاقد لمدة 7 سنوات، وكذلك الحصول على دفعات مالية أخرى بزعم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتسليم الألبوم المذكور وهو ما لم يحدث حتى عام 2018، مما اضطر الشركة بعد عقد العديد من الجلسات الودية للجوء للقضاء للحفاظ على حقوقها القانونية.

وصرح نزيه على مسعود المحامي والمستشار القانوني لشركة قنوات بأن "هذا الحكم هو حكم حضوري وأن أحد أهم أسباب صدوره بهذا الشكل هو إنكار الفنان محمد فؤاد - في وقت سابق في بيان تم بثه للعديد من المواقع والصحف ملكية أخوه وجدي فؤاد عبد الحميد وشركة هاي فيديلتي لهذا العمل".

وتبين للمحكمة أن المدعى عليه لا يملك أو مرخص له الحقوق الرقمية للعمل محل التعاقد، وحكمت المحكمة بحبس وجدي فؤاد - صاحب شركة هاي فيدليتي - ثلاث سنوات وكفالة 1000 جنيه مصري وتعويض مدني لشركة قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت قدره 10001 وإلزام المدعى ضده بأتعاب المحاماة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» 3 سنوات سجن لشقيق فنان شهير بتهمة النصب
» مدغشقر يطيح بالكونغو وتصعد لربع النهائي
» نهائي كوبا أمريكا.. بث مباشر مباراة البرازيل وبيرو
» بقيمة 886 ألف ريال.. 49 طن طعام فائض بالسعودية خلال شهر
» غدًا.. "بيراميدز" يعلن اسم مدربه الجديد في مؤتمر صحفي
» زلزال مدمر يضرب إندونيسيا وتحذير من تسونامي
» وزير الإسكان: تطوير الجزء الثاني بالطريق الدائري الأوسطي بطول 10,6كم
» «الخنيسي»: جاهزون لعبور موقعة غانا
» البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه في بداية الأسبوع
» طلاق فنانتين شهيرتين في يوم واحد
» «جريس» يستفز جماهير الأهلي.. ويعلق على خروج منتخب مصر

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان