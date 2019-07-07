«أحمد موسى» يهاجم اتحاد الكرة ويكشف فضيحة

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خالد الشرقاوي - متابعات

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علق الإعلامي أحمد موسى، على خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية في الدور الـ 16 بعد خسارته من جنوب إفريقيا 1-0 قائلًا: "حق مصر لازم يرجع ومفيش طبطبة على مسئول.. ومفيش مجاملات للصحاب أو تهان في حق مصر"، مشددا على ضرورة استرداد حق 100 مليون مصري.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد: المنظومة الرياضية في مصر فاشلة وفاسدة، ومن أبكي المصريين بالأمس يستحق المساءلة.

وأضاف: "أرفض روح الهزيمة التي سيطرت على المصريين بعد الهزيمة"، مشيرًا إلى أن مجلس اتحاد الكرة كان يدار بالمجاملات".


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