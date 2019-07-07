الموت.. نهاية معاكسات المحمول

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لقي شاب مصرعه وأصيب 7 أشخاص آخرون في مشاجرة بين عائلتين بقرية تلت التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف بسبب معاكسات التليفون المحمول.

كان العقيد هشام لطفي مأمور مركز شرطة الفشن تلقى إخطارا من مستشفي الفشن المركزي يفيد وصول 8 أشخاص مصابين في مشاجرة بقرية تلت التابعة لمركز الفشن.

وسارع علي الفور النقباء عماد عرفه ومسعد ذكي وحسين إبراهيم معاونو مباحث الفشن بالانتقال إلى مكان الحادث وتم إلقاء القبض علي 10 أشخاص من أفراد العائلتين.

وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها العميد مجدي لطفي رئيس مباحث جنوب بني سويف أن مشاجرة نشبت بين عائلتي أبو عجور وحموده بسبب معاكسات التليفون المحمول.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 8 أشخاص من الطرفين بينهم حالة خطيرة لشخص يدعي ف. ح من عائلة حمودة وتم نقله الي مستشفي بني سويف العام، وقام أهله بنقله الي احدي المستشفيات الخاصة لخطورة حالته الا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق وفرض رجال الشرطة كردونًا أمنيًا حول منازل العائلتين بالقرية.


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