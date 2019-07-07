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حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة بطاريات السيارات فى النزهة

قضايا وحوادث

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حبس

عصام الشربيني

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حبس عصابة سرقة بطاريات السيارات

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لسرقته بطاريات السيارات فى منطقة النزهة، كما طلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

البداية كانت بتلقى ضباط قسم شرطة النزهة، بلاغا من الأهالى يفيد ضبطهم شاب أثناء سرقته بطارية سيارة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة ، وتبين أن الأهالى ضبطوا المتهم أثناء سرقتة بطارية من سيارة أحدهم وقاموا بتوثيقة بالحبال، واقتادته رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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