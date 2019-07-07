  • الإثنين 08 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:39 ص
بحث متقدم

أول تعليق لـ"صلاح" بعد خروج مصر من أمم إفريقيا

اتحاد الكرة

نجم الزمالك السابق يطالب بإسناد إدارة اتحاد الكرة للجيش

محمد صلاح

هذه حقيقة ذهاب محمد صلاح إلى الغردقة للقاء راموس

شوبير

تصريحات نارية لـ"شوبير" بعد فضيحة الخروج الإفريقي

فلاح يحصد القمح "أرشيفية"

هل تستجيب الحكومة لمقترح دعم الوقود للفلاحين؟

الاعلي للاعلام

«الأعلى للإعلام»: هذه محاذير إصدار تراخيص للمواقع الإلكترونية

الإعلامي أحمد موسى

«أحمد موسى» يهاجم اتحاد الكرة ويكشف فضيحة

الضابط الكويتي

تفاصيل وفاة ضابط كويتي وأسرته بالسعودية

اجيرى

مفاجأة غير متوقعة بعقد «أجيرى» تكلف مصر الكثير

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

بالفيديو..

أول تعليق لفنان شهير بعد إجرائه عملية جراحية خطيرة

الصفحة الأخيرة

سمير الإسكندراني
سمير الإسكندراني

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أمريكا: حظر «هواوي» مستمر في مجال الجيل الخامس

#

أول تعليق لـ"شيما الحاج" بعد الإفراج عنها في قضية "الفيديوهات الجنسية"

#

شريف مدكور للمشاهدين: "استحملوني لو شعري وقع"

#

" مدكور" : لما عرفت العملية في مستشفى حكومي "اتخضيت"

طمأن الفنان سمير الإسكندراني، الجمهور المصري عن حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية اليوم عقب وعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث ذكر أنه تعرض لوعكة صحية أجهدته الفترة الماضية، واتجه إلى علماء في قسم المسالك البولية في جامعة عين شمس، وتولوا بالعناية والرعاية الفائقة له، الأمر الذي أشعره بأن مصر لسه بخير، على حد قوله.
وأضاف «الإسكندراني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن الأطباء لم يقصروا معه، وخضع لعملية جراحية صباح اليوم استغرقت وقتا قليل، مستطردًا: «أنا في حالة طيبة الآن»، مطمئنَا جمهوره التي ظهرت مودته وعواطفه معه في هذه المحنة.
وعن محبة الناس له، ذكر الفنان القدير، أنه شعر بأن ما قدمه في حياته من وفاء لمصر لم يضع هباءً، وأن مصر ليست مثل بعض الدول الأعداء «اللي عاملة زي القطط بتاكل ولادها»، على حد وصفه، موضحًا أن مصر تحمي أولادها وترفع أقدراهم وتساندهم وتساعدهم وتعطيهم حقوقهم من التقدير والاحترام والمساندة.
واختتم حديثة بقوله: «عاشت مصر وعاش شعب مصر، وعاشت القيادة الرشيدة المصرية».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حسن شحاتة يفضح لاعبى المنتخب بعد الخروج من كأس الأمم
» هذا ما قاله رئيس مدغشقر بعد تأهل منتخب بلاده لدور الـ8
» أول تعليق لفنان شهير بعد إجرائه عملية جراحية خطيرة
» الجزائر تكتسح غينيا وتتأهل لربع النهائي القاري
» الاحتلال يقر بفشل عملية تسلل استخباراتية نفذتها في غزة
» «كوشنر» يعلن فشل مؤتمر البحرين نتيجة المقاطعة الفلسطينية
» مفاجأة.. محمود طاهر بديلًا لـ«أبوريدة» في إدارة «الجبلاية»
» رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب أصبح وشيكًا
» بريطانيا تحقق في تسريبات لسفيرها بواشنطن يسب "ترامب"
» 3 سنوات سجن لشقيق فنان شهير بتهمة النصب
» مدغشقر يطيح بالكونغو وتصعد لربع النهائي

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان