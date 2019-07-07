» أول تعليق لفنان شهير بعد إجرائه عملية جراحية خطيرة

07 يوليه 2019 - 10:10 م

طمأن الفنان سمير الإسكندراني، الجمهور المصري عن حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية اليوم عقب وعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث ذكر أنه تعرض لوعكة صحية أجهدته الفترة الماضية، واتجه إلى علماء في قسم المسالك البولية في جامعة عين شمس، وتولوا بالعناية والرعاية الفائقة له، الأمر الذي أشعره بأن مصر لسه بخير، على حد قوله.



وأضاف «الإسكندراني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن الأطباء لم يقصروا معه، وخضع لعملية جراحية صباح اليوم استغرقت وقتا قليل، مستطردًا: «أنا في حالة طيبة الآن»، مطمئنَا جمهوره التي ظهرت مودته وعواطفه معه في هذه المحنة.



وعن محبة الناس له، ذكر الفنان القدير، أنه شعر بأن ما قدمه في حياته من وفاء لمصر لم يضع هباءً، وأن مصر ليست مثل بعض الدول الأعداء «اللي عاملة زي القطط بتاكل ولادها»، على حد وصفه، موضحًا أن مصر تحمي أولادها وترفع أقدراهم وتساندهم وتساعدهم وتعطيهم حقوقهم من التقدير والاحترام والمساندة.

