» هذا ما قاله رئيس مدغشقر بعد تأهل منتخب بلاده لدور الـ8

هنأ أندريه راجوليناز، رئيس جمهورية مدغشقر، لاعبي منتخب بلاده بالتأهل للمرة الأولى في التاريخ لدور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.



وتأهل منتخب مدغشقر لدور الثمانية بفوزه في اليوم، الأحد، في دور الستة عشر على المنتخب الكونغولي 4 / 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل فريق.

