تصريح صادم من حسن شحاتة عن "4 لاعبين" بمنتخب مصر

08 يوليه 2019 - 06:16 ص

صَدم الكابتن حسن شحاتة - المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر - الجماهير بقوله إنه لو كان مدير فنيا لمنتخب مصر ما ضم أكثر من 4 لاعبين من قوام المنتخب الحالي.



وقال "شحاتة" في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: "لو كنت أنا المدير الفني كان مستحيل أضم من قوام المنتخب الحالي أكتر من 4 أو 5 لاعبين بالكتير بما فيهم الاحتياطي كمان".



وأضاف: "فيه لاعبية بتحدد مين يلعب ومين ميلعبش .. وزي ما سمعت من حضرتك إن بعض اللاعيبة انضمت بسبب وكلاء معينين .. وفيه مجاملات بمعنى إن المصالح بتتصالح".



وتابع: "لما يبقى الناس كلها بتتكلم على صلاح وتريزيجيه .. طب وبقية اللاعيبة تعمل ايه؟ .. لازم يكون فيه مساواة".



