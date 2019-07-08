شوبير يكشف دور "صلاح" في إعادة "وردة" لمعسكر المنتخب

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كشف أحمد شوبير - نائب رئيس اتحاد الكرة المستقبل - عن هوية من تدخلوا لإعادة اللاعب عمرو وردة لمعسكر المنتخب بعد استبعاده على خلفية اتهامات تتعلق بالتحرش .

وقال "شوبير" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "بعد انتشار موضوع عمرو وردة أبلغنا المهندس هاني أبو ريدة - رئيس الاتحاد - بقرار استبعاد عمرو وردة من البطولة وذلك عبر (جروب خاص) لأعضاء الاتحاد".

وأضاف: "بعدها تدخل اللاعبين لإعادة وردة لمعسكر المنتخب ورضخ المسؤولون وهذا الأمر سبب لي مشكلة كبيرة لأنني ارتأيت أن اتحاد الكرة اتخذ قرارًا ولا يجب أن يعود فيه".

واستدرك: "البعض يقول إن محمد صلاح هو السبب الرئيسي في إعادة وردة لمعسكر المنتخب .. وهذا غير صحيح .. كل اللاعبين تكاتفوا من أجل إعادته وليس لاعبا بعينه".

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