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ماذا حدث داخل فندق "المنتخب" بعد الوداع الأفريقي؟

الرياضة

المنتخب
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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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منتخب مصر

الوداع الأفريقي

فضل عدد كبير من لاعبي منتخب مصر، عدم الاستمرار داخل فندق إقامتهم بعد انتهاء مشوارهم بكأس الأمم الأفريقية، والتوجه لمنازلهم تمهيدا للحصول على فترة الراحة قبل الموسم الجديد.

وودع منتخب مصر منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد الخسارة الأخيرة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف في مباراة دور الـ16 بملعب استاد القاهرة الدولي.

وكشفت تقارير صحفية أن هناك 5 لاعبين فقط وهم محمد صلاح، أحمد حجازي، أحمد حسن "كوكا"، طارق حامد، وأحمد المحمدي مكثوا بفندق الإقامة، بينما فضل باقي اللاعبين التوجه لمنازلهم "حسب مصراوي".

وسيطرت حالة من الصدمة والحزن على الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، ورغم استيقاظهم مبكرا لتناول وجبة الإفطار بفندق الإقامة، لكن لم يحدث أي أحاديث جانبية تخص ما حدث في البطولة.

والتزم اللاعبون الذين استمروا بفندق الإقامة بالتواجد في غرفهم وسط حالة من الحزن التي خيمت على المكان.

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