» تعرف على رسالة سما المصري لمحمد صلاح بعد خسارة مصر

08 يوليه 2019 - 08:08 ص

نشرت الفنانة سما المصري صورة للنجم محمد صلاح باكيًا عقب الوداع الأفريقي ، موجهة له رسالة مفاجئة.



وقالت "سما" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : ""ما تزعلش يا بطل معلش ما تعيطش دموعك غالية علينا إحنا شعب كده لازم أي حد ناجح نهد فيه ونفشله مهما عمل عشان كده إنت ناجح بره مصر.. ناس ما بترحمش".

وأضافت: "إنت وزمايلك رجالة بس تخاذلتم شوية عشان عشمنا فيكم كان أكبر من كده.. معلش.. تتعوض.. ومصر ماخسرتش مصر فازت بتنظيم بطولة كبيرة في وقت قصير جدًا، وفازت بجمهور كبير وعظيم ومحترم قدر يرجع الاستاد تاني".

وأردفت: "يا رب كل شباب الألتراس يرجعوا تاني الملاعب، ويملوا الدنيا تشجيع، منظرهم كان يفرح، ويشرح القلب إمبارح، وشكرا كابتن محمد فضل ع التنظيم، ومع السلامة يا أفشل اتحاد كرة جه والقلب داعيلكم".

وختمت: "أحسن حاجة حصلت إن الاتحاد ده استقال وأنا قلت إنهم لازم يمشوا بعد الخروج المخزي مبكرا من كأس العالم بس كله بأوان.. يا رب بأه منظومة رياضية جديدة تشرف البلد ونرجع لبطولات زمان والاتحاد ينضف.. ادعموا محمد صلاح".

ودع منتخب مصر مسابقة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد سقوطه على يد نظيره الجنوب أفريقي بهدف نظيف ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة.